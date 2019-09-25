Her zaman VAR olmaz

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, topluma bir şey kazandırmaz, aksine çok şey kaybettirir. İşin aslı, VAR sistemi saha içinde her pozisyonda uygulanmıyor. Her şeyde uygulanacaksa hakeme ne gerek var? Yapay zekalı robotu kurallarla donat, maçları yönetsin, herkes rahatlasın. VAR sistemini 9 maddede size anlatayım:

ORTA HAKEM REDDEDEBİLİR

1- Verilen ya da verilmeyen gol konusunda bir ihlal varsa VAR sistemi devreye girer.

2- Doğrudan kırmızı kart pozisyonları VAR kapsamındadır. İkinci sarı karttan ihraç kapsama dahil değil.

3- Penaltı kararları konusunda VAR'a başvurmak hakemin inisiyatifinde.

4- Hakem yanlış oyuncuya kart çıkarırsa kararını gözden geçirmek için VAR'a başvurabilir.

5- Bir tartışmalı pozisyonda inceleme gerekmiyorsa VAR hakemi inceleme önerisinde bulunmaz ve oyun devam eder. Bu hareketin adına da ‘sessiz kontrol' denir.

6- Hakem kesinlikle verdiği karardan eminse kararın incelemesini isteyen VAR hakemin talebini reddedebilir.

7- Var hareketinin başlaması için, iki takım için de topun tehlikeli olmayan bir pozisyonda olması gerekir.

8- Futbolcular işaret veya söz ile hakeme VAR'a gitmek için itiraz ederlerse sarı kart ile cezalandırırlar.

9- VAR uygulaması anı 60 saniyeyi geçmemeli. Örnek Şampiyonlar Ligi ama biz bu süre ortalamasını henüz tutturamadık.

SONUÇ: Her pozisyonda VAR'dan medet umuluyor. Bu konu kamuoyuna sık sık hatırlatılmalı.

DERBİYİ BEKLERKEN

REAL Madrid-Barcelona… Aynı kentin iki takımının oynadığı maça derbi denir fakat El Clasico bir felsefedir ve futbol dünyasının ekolüdür. Süper El Clasico yani Boca Juniors-River Plate… Zenginlerle fakirlerin maçı, sınıf mücadelesidir. Bir de hristiyanlık mezheplerinin ortaya çıktığı din derbisi var: Glasgow Rangers-Celtic. Ben Galatasaray-Fenerbahçe maçlarına asırlık çınarların derbisi olarak bakıyorum ve hikâyede başrolde sahadaki 22 oyuncuyu görmek istiyorum.

ŞOK İSTİFA

FIKRET Orman istifa edeceğini açıkladı. Kırgın ve üzgündü. O stadın yapılışında dönemin yönetim kurulu ile büyük emekleri var. Son 2 yıl özellikle transferler ve taraftar gruplarıyla ilişkileri soğuktu gördüğüm kadarıyla… Futbol, geçmişi çabuk unutan bir oyun. Hep bugün, hep bugün… Büyük başkan, rahmetli Süleyman Seba bile büyük protestolara maruz kalmış, kendisine ‘Vizyonsuz' denilmişti. Yapacak bir şey yok. Günümüzde ağzınızla kuş tutsanız mesele sadece aldığınız sonuçlar. Benim merak ettiğim konu, Abdullah Avcı ne olacak?

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