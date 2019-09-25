Galatasaray’da kurtuluş Kemerburgaz!

Galatasaray’da önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü divan toplantısının detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Florya'daki tesislerin Kemerburgaz'a taşınmasını kapsayan proje ile ilgili ihalenin Emlak Konut tarafından iptal edilmesi kararının ardından üyelere bilgi verdi. Toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan 1 milyar liralık borç yapılandırması anlaşmasının da içeriği anlatıldı. Buna göre Cimbom'u ekonomik anlamda zorlu bir süreç bekliyor. Yapılandırmanın 5 yılda ödenebilmesi için, Florya ve Riva projelerinin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor.

5. YILDA 972 MILYON LIRA!

Kurtuluşun Kemerburgaz'a taşınmakta olduğu konusunda görüş birliğine varan sarı-kırmızılı camia, projelerin sonuçlandırılması için yönetime tam destek verecek. Gelir-gider dengesi konusunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların 5 yılda ekstra kaynak bulup kulübün yeni borcunu ödemesi gerekiyor.

İŞTE BORÇ YAPILANDIRMASI

1- Anaparanın 3. yıl faiz artı yüzde 5'i, 4. yıl faiz artı yüzde 15'i; 5. yıl ise faiz artı yüzde 80'i ödenecek.

2- İlk 2 yılda 400 milyon TL faiz ödemesi yapılacak. Ödemeler, 6 ayda bir gerçekleştirilecek.

3- Sarı kırmızılı kulübün bütün gelirleri, anlaşma yapılan 3 bankanın havuzuna aktarılacak: Denizbank, Aktifbank, Ziraat Bankası.

4 Bankalar, 6 ayda bir 100 milyon TL faiz, futbolcu ve personel ödemelerini havuzdan karşılayacak.

5- Kulüp ekstra bir yatırım ya da ödeme yapmak istediği zaman 3 bankadan onay alacak.

6- Bu yapılandırma ile başkan ve sarı-kırmızılı yöneticilerin teminatlarının tamamı kaldırıldı.