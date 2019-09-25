Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Belhanda’nın son durumu

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray’da Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın durumu merak ediliyordu. Kulüp Doktoru Yener İnce, Belhanda’nın derbide maske ile oynamasında sakınca olmadığını ifade etti. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerle oynanacak olan derbi maçta maske ile sahada olabilecek.

Yener İnce, Radamel Falcao’nun da belirlenmiş bir program dahilinde salonda çalıştığını söyledi. İnce, Emre Akbaba ile ilgili olarak ise sürecin beklenenden iyiye gittiğini belirterek 1-2 ay içinde iyi noktalara geleceğini ifade etti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı Süper Lig`in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

ANTRENMANA MASKE İLE ÇIKTI

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan yıldız futbolcu Younes Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle antrenmanda yer aldı. Isınma sırasında maske takmayan yıldız oyuncu, topla çalışma sırasında maskeyle sahada yer aldı.

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim idman sırasında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Younes Belhanda ile bir süre sohbet etti. Çalışmayı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenmanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, salonda çalıştı. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise düz koşu yaptı.