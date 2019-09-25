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Feghouli: Derbiye yüzde yüz çıkmam için…
Galatasaray

Feghouli: Derbiye yüzde yüz çıkmam için…

Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu sabahki antrenmanda basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2019 12:06

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, “Son 2 seneye baktığımız zaman derbilerin önemini görüyoruz. Bir önceki sene, sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 hafta önceden ilan etmiştik. Bu tabii taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu da Allah’ın yardımı ve takım arkadaşlarımızın motivasyonuyla beraber olacak” diye konuştu.

“TEKNİK  EKİP DİNLENMEMİ TERCİH ETTİ”

Cezayirli oyuncu, Yeni Malatya maçında kadroya alınmaması ile ilgili gelen soru üzerine, şöyle konuştu: “Kötü bir şey yok şu anda. Yaz boyunca çok fazla tatil yapıp dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ekip ve sağlık ekibi dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi.”

“GALATASARAY TARAFTARI OLMADAN GALATASARAY TAKIMI VAR OLAMAZ”

Sarı-kırmızılı taraftarın desteğine her zaman çok ihtiyaç duyduklarını belirten Feghuoli, “Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HAKEMLERİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Feghuoli, geçen sezon deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında bazı kararların aleyhlerine olduklarını ifade ederek, “Geçen sene Fenerbahçe’yi kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar aleyhimize oldu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. Kendi takımıma güveniyorum” dedi.

Son güncelleme 12:06 | 25 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray Sofiane Feghouli
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