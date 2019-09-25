SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Özel aracında sigara içenlere 153’er TL ceza yağdı!
Emre Belözoğlu’ndan Max Kruse’ye derbi tavsiyesi
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu’ndan Max Kruse’ye derbi tavsiyesi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse, derbiye en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek derbiye hazırlandığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 13:56

Süper Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’de Alman futbolcu Max Kruse, derbi maça en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Kruse’nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım’ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza’nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, sarı-lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

25 Eylül 2019 Saha kenarında Fatih Terim-Ersun Yanal rekabeti Süper Lig`in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki teknik adam, kariyerlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.

Son güncelleme 13:56 | 25 Eylül 2019
emre belözoğlu Fenerbehçe galatasaray Max Kruse
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR