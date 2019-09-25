Eljif Elmas antrenmanda adeta büyü yaptı!

Fenerbahçe’nin 2019-2020 yaz transfer sezonunda İtalyan ekiplerinden Napoli’ye yüksek bonservis bedeli ile sattığı Eljif Elmas, göstermiş olduğu performans ile İtalyanlardan büyük övgü kazandı.

Fenerbahçe’nin Makedonya’dan geleceğe yatırım amaçlı kadrosuna kattığı ve daha sonra göstermiş olduğu performans ile İtalya’nın yolunu tutan Eljif Elmas’ın Napoli kariyeri parlak başladı.

Başarılı oyuncunun antrenmanlardaki şık hareketleri ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Eljis’in son antrenmanda attığı harika gol Napoli resmi hesabından ‘Mamma mia’ notuyla paylaşıldı…

İşte Eljif Elmas’ın antrenmanda attığı harika gol…