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Eljif Elmas antrenmanda adeta büyü yaptı!
İtalya Serie A

Eljif Elmas antrenmanda adeta büyü yaptı!

Fenerbahçe'nin sezon başında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderdiği Eljif Elmas antrenmanlardaki şık hareketleriyle göz dolduruyor.

25 Eylül 2019 09:18

Fenerbahçe’nin 2019-2020 yaz transfer sezonunda İtalyan ekiplerinden Napoli’ye yüksek bonservis bedeli ile sattığı Eljif Elmas, göstermiş olduğu performans ile İtalyanlardan büyük övgü kazandı.

Fenerbahçe’nin Makedonya’dan geleceğe yatırım amaçlı kadrosuna kattığı ve daha sonra göstermiş olduğu performans ile İtalya’nın yolunu tutan Eljif Elmas’ın Napoli kariyeri parlak başladı.

Başarılı oyuncunun antrenmanlardaki şık hareketleri ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Eljis’in son antrenmanda attığı harika gol Napoli resmi hesabından ‘Mamma mia’ notuyla paylaşıldı…

İşte Eljif Elmas’ın antrenmanda attığı harika gol…

 

Son güncelleme 09:19 | 25 Eylül 2019
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