SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Özel aracında sigara içenlere 153’er TL ceza yağdı!
Doğuş Balbay kupayı müzeye götürmek istiyor
Basketbol Süper Ligi

Doğuş Balbay kupayı müzeye götürmek istiyor

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini bildirdi.

25 Eylül 2019 13:51

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın kaptanı Doğuş Balbay, yarın Fenerbahçe Beko ile Gaziantep’te yapacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki oyuncu, iki takımın da henüz tam hazır olmadığını vurgulayarak, “Sezon başındayız. Bazı sakatlıklar ve talihsizlikler var. Fenerbahçe Beko da çok tecrübeli, finallerde ve bütün kupalarda oynamış bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta iki ekipten biri 40 dakika sonunda kupaya ulaşacak. Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Maça ev sahipliği yapacak Gaziantep’teki sporseverlere iyi bir basketbol izlettirmek istediklerini aktaran Doğuş Balbay, “Geçen sene kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı tekrar müzemize götürmek hedefindeyiz.” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Beko karşılaşması hakkında görüşlerini aktaran Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman ise sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını kaydederek, “Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 13:51 | 25 Eylül 2019
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes Basketbol Takımı doğuş balbay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR