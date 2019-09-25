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CANLI MAÇ İZLE: Roma Atalanta maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A

CANLI MAÇ İZLE: Roma Atalanta maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 5. hafta maçları oynanıyor. Bu akşamın dikkat çeken mücadelesi Roma ve Atalanta arasında geçecek. Peki Roma Atalanta maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Roma Atalanta maçı canlı izleme linki...

25 Eylül 2019 17:57

Roma Atalanta maçına saatler kala futbolseverler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Saat 20.00’da başlayacak olan Roma Atalanta maçı beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizde canlı izlem linkini bulabilirsiniz.

ROMA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak Roma – Atalanta karşılaşması TSİ 20:00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ROMA ATALANTA MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 17:57 | 25 Eylül 2019
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