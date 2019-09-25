CANLI MAÇ İZLE: Roma Atalanta maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Roma Atalanta maçına saatler kala futbolseverler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Saat 20.00’da başlayacak olan Roma Atalanta maçı beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizde canlı izlem linkini bulabilirsiniz.

ROMA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak Roma – Atalanta karşılaşması TSİ 20:00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ROMA ATALANTA MAÇI CANLI İZLE