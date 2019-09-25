SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Özel aracında sigara içenlere 153’er TL ceza yağdı!
Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan şoke eden Volkan Şen açıklaması!
TFF 1.Lig

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan şoke eden Volkan Şen açıklaması!

Bursaspor'un altyapısından şampiyon kadronun futbolcularından Volkan Şen, TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bursaspor maçında yaptıkları ile büyük tepki topladı. Bursaspor sportif direktörü Selçuk Erdoğan yaşanan olaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2019 14:38

TFF 1. Lig’deki Adana Demirspor – Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen’in, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve futbolculara, “Bursa’da sizi aldırırım.” şeklinde bir ifade kullandığı iddia edilmişti.

TFF 1. Lig’i 5. haftasında oynanan Adana Demirspor – Bursaspor maçında tecrübeli futbolcu ilk olarak sahaya kaptan olarak çıktı. Maç içinde Bursaspor’un yediği gollerde büyük mutluluk yaşayan Volkan, bir ara Yalçın hoca ile tartışma yaşadı. Volkan Şen son olarak Adana Demirspor’un Bursaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından maçın sonundaki 3’lüyü sahanın ortasında çektiren isim olmuştu.

Bursaspor’un altyapısından yetişen ve  şampiyon kadronun futbolcularından  biri olan Volkan Şen, Adana Demirspor maçında yaptıklarıyla Bursaspor camiasında büyük tepki topladı.

‘BURSA’DA SİZİ ALDIRIRIM’

Tecrübeli oyuncunun Bursasporlu futbolculara, “Bursa’da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir” dediği iddia edilmişti. Volkan’ın söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.

Bursaspor sportif direktörü Selçuk Erdoğan yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Futbol sahada oynanıyor. Soyuma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor´un ekmeğini yemiş, Bursaspor´un şampiyon armasını taşımış Vakıfköy´den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içerisinde yaşanmış bir olaydır umarım telafi edilir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 14:38 | 25 Eylül 2019
adana demirspor bursaspor selçuk erdoğan volkan şen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR