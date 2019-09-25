Bulgar boksör Boris Stanchov ringde hayatını kaybetti!

Arnavutluk’ta düzenlenen bir boks maçında herkesi üzen bir olay yaşandı. Kuzeni Isus Velichkov’un lisansıyla ringe çıkan boksör Boris Stanchov, Ardit Murja ile dövüştüğü sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Görüntülerde, rakibinden art arda darbeler alan 21 yaşındaki Bulgar boksör Boris Stanchov’un köşesine doğru gerilediği sırada yere düştüğü görülüyor.

Sağlık ekipleri sporcuya anında müdahale ederken ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Bulgar sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Herkes vefat edenin Isus Velichkov olduğunu zannederken gerçek daha sonra ortaya çıktı. Kuzeninin yerine ringe çıkan Stanchov’un kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Velichkov ise yaptığı açıklamada, “2018’den beri benim lisansımla oynuyor. Problem olmadığını ve koçun bunu bildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında iki boksör daha dövüş sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniye hayatını kaybetmişti.