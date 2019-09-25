Beşiktaş yönetim kurulundan Fikret Orman’a baskı

Beşiktaş’ta istifa edeceğini duyuran Başkan Fikret Orman’ın, yarın yönetim kuruluna istifasını resmen sunması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerinden Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada “Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz Fikret Orman’ın görevine devam etmesi” şeklinde konuştu.

Deniz Atalay, Fikret Orman’ın üzgün ve kırgın olduğunu belirtirken “Başkan çok üzgün… Üzgünlüğü ve kırgınlığı devam ediyor. Yapmış olduğu şeylerin karşılığında haksızlığa uğradığını düşünüyor. Kendisine yapılan tepki camianın tepkisi değil. ‘Sen bunu hak etmiyorsun’ diyerek kendisinin istifa kararından vazgeçmesi isteniyor. Camiadan ‘Devam etmelisin’ baskısı yapılıyor. Biz de kararından vazgeçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Beşiktaş camiasındaki kurumlara da çağrıda bulunan Deniz Atalay “Acilen duyarlılık gösterilmesi lazım… Enkaz edebiyatı yapan insanlar yanlış yapıyorlar. Yarın o enkazın altında kalırlar. Söylemlerine hassasiyet göstermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.