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Atalanta Roma’nın unvanını söktü! 2014’den beri…
İtalya Serie A

Atalanta Roma’nın unvanını söktü! 2014’den beri…

İtalya Serie A'da Atalanta deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup ederek namağlup unvanını bitirdi. Atalanta 2014'ten bu yana yenilmediği Roma'dan yine 3 puan aldı.

25 Eylül 2019 22:41

İtalya Serie A’nın 5. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Atalanta 2-0’lık skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu…

Atalanta’ya galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Ilicic’in yerine oyuna giren Zapata ile birlikte 90. dakikada De Roon’dan geldi. Cengiz Ünder ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorun ardından Atalanta’nın 2014’den bu yana Roma deplasmanındaki yenilmezlik serisi 6 maça çıkarak devam etti. Roma ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı, Atalanta ise 10 puana yükseldi.

Serie A’nın 6. haftasında Atalanta deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacakken, Roma ise deplasmanda Lecce’ye konuk olacak.

Son güncelleme 22:48 | 25 Eylül 2019
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