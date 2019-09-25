Atalanta Roma’nın unvanını söktü! 2014’den beri…

İtalya Serie A’nın 5. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Atalanta 2-0’lık skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu…

Atalanta’ya galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Ilicic’in yerine oyuna giren Zapata ile birlikte 90. dakikada De Roon’dan geldi. Cengiz Ünder ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorun ardından Atalanta’nın 2014’den bu yana Roma deplasmanındaki yenilmezlik serisi 6 maça çıkarak devam etti. Roma ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı, Atalanta ise 10 puana yükseldi.

Serie A’nın 6. haftasında Atalanta deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacakken, Roma ise deplasmanda Lecce’ye konuk olacak.