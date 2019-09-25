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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşılaşacak
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşılaşacak

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşacak. Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

25 Eylül 2019 11:00

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

Gaziantep’te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Şahinbey Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko’yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017’de Banvit’e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.

Son güncelleme 11:50 | 25 Eylül 2019
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası anadolu efes Fenerbahçe Beko
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