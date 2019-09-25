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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın saati ve kanalı...

25 Eylül 2019 20:58

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım. İşte Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları…

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep’teki Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 20:58 | 25 Eylül 2019
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