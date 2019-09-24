Yıldırım Demirören’den adaylık hakkında ilk yorum

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, istifa ettiğini açıkladı. Fikret Orman yaptığı açıklamada “Benim mevcudiyetimin Beşiktaş’ta zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş’ta kan değişikliğine ihtiyaç var” demesinin ardından gözler eski başkan Yıldırım Demirören’e çevrildi. Hakkında Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olacağı şeklinde iddialar çıkan Yıldırım Demirören, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım Demirören’in aday olup olmayacağı konusunda TRT Spor canlı yayınına bağlanan yorumcu Fatih Doğan, Demirören ile başkanlık adaylığı hakkında konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Yıldırım Demirören’i telefonda aradım ve adaylık iddialarını sordum. Kendisi, ‘Ben o işleri geride bıraktım. Beşiktaş defterini kapattım. Başkan adaylığı kesinlikle gündemimde yok’ dedi.“

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DAHA ÖNCE DE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yıldırım Demirören, daha önce de kendisine Beşiktaş başkanlığı ile ilgili sorulan bir soruya “Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli” cevabını vermişti.