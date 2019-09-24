Vedat Muriqi her yerde!

Fenerbahçe’de oynadığı 5 maçta 3 gol-1 asist istatistiği yakalayan Vedat Muriqi, klasik santrforların aksine gezgin oyun tarzıyla büyük fayda sağlıyor. Kosovalı yıldızın, Ankaragücü maçındaki rakamları ve ‘ısı haritası', Ersun Yanal'ın hücum sisteminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da gösteriyor. Muriqi, neredeyse oyunun her bölgesinde topla buluştu. 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe yarı sahasında 3 kez top aldı. Muriqi, koşularıyla diğer oyunculara alan açtı. Kosovalı, sürekli orta alana yardıma gelip burada pas istasyonu görevi gördü. Yıldız isim, 54 kez topla buluşurken bunların 17'sini orta sahada gerçekleştirdi. 8 şut pası yaparak takımına pozisyonlar hazırladı.