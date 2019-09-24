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Vedat Muriqi her yerde!
Fenerbahçe

Vedat Muriqi her yerde!

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Ankaragücü maçında 54 kez topla buluşurken bunların 17’sini orta sahada gerçekleştirdi; sahada ayak basmadık yer bırakmazken 8 şut pasıyla gizli oyun kurucu görevi de gördü.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 24 Eylül 2019 08:59

Fenerbahçe’de oynadığı 5 maçta 3 gol-1 asist istatistiği yakalayan Vedat Muriqi, klasik santrforların aksine gezgin oyun tarzıyla büyük fayda sağlıyor. Kosovalı yıldızın, Ankaragücü maçındaki rakamları ve ‘ısı haritası', Ersun Yanal'ın hücum sisteminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da gösteriyor. Muriqi, neredeyse oyunun her bölgesinde topla buluştu. 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe yarı sahasında 3 kez top aldı. Muriqi, koşularıyla diğer oyunculara alan açtı. Kosovalı, sürekli orta alana yardıma gelip burada pas istasyonu görevi gördü. Yıldız isim, 54 kez topla buluşurken bunların 17'sini orta sahada gerçekleştirdi. 8 şut pası yaparak takımına pozisyonlar hazırladı.

Son güncelleme 08:59 | 24 Eylül 2019
Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi
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