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UEFA resmen açıklandı! ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi’ başlıyor…
Uefa

UEFA resmen açıklandı! ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi’ başlıyor…

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adı "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirlendi

24 Eylül 2019 23:49

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini “UEFA Avrupa Konferans Ligi” olarak belirledi.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da toplanan UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını duyurdu.

2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde düzenlenecek yeni turnuvanın adı, “UEFA Avrupa Konferans Ligi” oldu.

Yeni organizasyon, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak.

Bu arada UEFA İcra Kurulu, 2021 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin İspanya’nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Stadı’nda, Süper Kupa maçının ise Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Windsor Park’ta yapılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan UEFA’nın, kendisine üye 55 ülkeye ve futbol kulüplerine, kadınların statlara girmesine izin verilmeyen ülkelerde maç yapmamaları konusunda öneride bulunacağı açıklandı.

UEFA İcra Kurulu, İsviçre’nin Nyon kentinde 4 Aralık’ta tekrar buluşacak.

Son güncelleme 23:49 | 24 Eylül 2019
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