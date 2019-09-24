UEFA Avrupa Ligi’nde VAR devreye giriyor

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi’nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi’nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu Şampiyonlar Ligi`nde 2021, 2022 ve 2023`te oynanacak final maçlarının oynanacağı statlar açıklandı. 2021`de Rusya`daki St. Petersburg Stadı`nda, 2022`de Almanya`daki Allianz Arena`da ve 2023`te İngiltere`deki Wembley Stadı`nda oynanacak İlgili Haberi Oku