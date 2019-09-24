UEFA Avrupa Ligi’nde VAR devreye giriyor

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi&#8217;nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.. Slovenya&#8217;nın başkenti Ljubljana&#8217;da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi&#8217;nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t24 Eylül 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tŞampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu\r. \t\t\t\tŞampiyonlar Ligi`nde 2021, 2022 ve 2023`te oynanacak final maçlarının oynanacağı statlar açıklandı. 2021`de Rusya`daki St. Petersburg Stadı`nda, 2022`de Almanya`daki Allianz Arena`da ve 2023`te İngiltere`deki Wembley Stadı`nda oynanacak\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .