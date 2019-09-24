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UEFA Avrupa Ligi’nde VAR devreye giriyor
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde VAR devreye giriyor

UEFA'nın yaptığı açıklamada, bu sezon eleme turlarından itibaren Avrupa Ligi'nde de 'VAR' sisteminin kullanılacağı duyuruldu

24 Eylül 2019 22:23

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi’nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi’nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

24 Eylül 2019 Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu Şampiyonlar Ligi`nde 2021, 2022 ve 2023`te oynanacak final maçlarının oynanacağı statlar açıklandı. 2021`de Rusya`daki St. Petersburg Stadı`nda, 2022`de Almanya`daki Allianz Arena`da ve 2023`te İngiltere`deki Wembley Stadı`nda oynanacak İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:23 | 24 Eylül 2019
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