SON DAKiKA | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!

Beşiktaş başkanı Fikret Orman bugün yaptığı basın toplantısında ‘Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum, olağanüstü genel kurula gideceğim’ dedi.

Siyah-beyazlı camiada, yönetime olan son tepkilerin ardından negatif bir havanın tavan yaptığını belirten Fikret Orman, “Beşiktaş’ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok iyi bir hocamız var. Şu anda negatif hava daha çok benim üzerimden giriyor. Ben bu işe Beşiktaş sevgisi nedeniyle girdim. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu’nu toplayacağım ve Beşiktaş’taki sürecimi noktalıyorum.” diyerek olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

İşte Fikret Orman’ın açıklamaları… “Buradaki tek amacım Beşiktaş’a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım. İlk geldiğimde Beşiktaş’ın taraftar oranı yüzde 16’ydı.

“TÜM MAÇLARIMIZI DEPLASMANLARDA OYNADIK”

Beşiktaş’ın marka değerine inanılmaz yatırımlar yaptık. Başkanlık süresince kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim, hiçbir kampanya düzenlemedim. Feda senesinde kapalı tribün bomboştu. Stadın inşaat süresince hayatımı burada geçirdim. Çok zor günlerde geldik. Gezi olaylarının tam göbeğindeydik. Hamdolsun stadı yaptık. 2 sene Avrupa’ya gidemedik. Tüm maçlarımızı deplasmanlarda oynadık. Gelirimiz yoktu. Stadı bitirdik. Kendi evinde oynamadan şampiyon olduk. Demba Ba ve Mario Gomez’ler geldi. O süreçte Türkiye’nin her tarafını gezdik. Rakiplerimiz bir araya gelip bizimle mücadele etmeye başladılar. Başkanlık dönemimde Beşiktaş’ın büyüklerine sahip çıktık. Fulya’ya kamp tesisi yaptık. Oraları düzelttik. Fulya’daki tesislere ‘Baba Hakkı’nın ismini verdik. 1903 Akatlar’ı yaptık. Pendik rezil haldeydi, her şeyi yeniden yaptık. Sosyal tesisler için uğraştık.

Fulya AVM’si 15 güne kadar açılacak. Çok da hoş olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık Ahmet abi (Ahmet Nur Çebi). Süreçleri niçin anlatıyorum. Geçen sene Beşiktaş’ta iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Bunlarla muhatap olmak yorucuydu. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek verirken, gösterilen tepkiler üzücü. Biz Beşiktaş’ı yönetmeye çalışırken ‘Pusu kültürü’ oluşturuldu. Pusu kültüründen bu iş başka bir noktaya gitti. ‘Yapmayın Beşiktaş’a sahip çıkın’ dedik. Son dönemde hep bir negatiflik, mutsuzluk var ve bana şiddetle yansıtmaya çalışıyorlar.

“YORGUN DEĞİLİM, KIRGINIM”

Kendisine ve ailesine yönelik hakretler olduğunu açıklayan Fikret Orman “Tüm bu süreçleri niye anlatıyorum? Geçen sene dedim ya Beşiktaş’ta iç dinamiklerler uğraştık… Bunlarla muhatap olmak insanı çok kuran şeyler. Ben ve arkadaşlarım bu kadar şey yaparken bunları konuşmak çok acı verici. Türkiye’nin en iyi ekonomi yöneticisiyken aleyhimizde tezahüratlar başlandı. Fenerbahçe ile olaylı bir kupa maçımız vardı, o maça çıkmadık. Bu iş başka bir noktaya gidiyordu. Bu pusu kültürüydü. Birçok toplantı yaptım. Yapmayın, Beşiktaş’a sahip çıkın dedim. Bizim 3 dönem kuralı var. Uzun süreli bir şey yapmıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum, 2.5 yılım var, 3 yılım var sakin olun, benimle uğraşmayın diyorum. WhatsApp’tan grup kuruyorlar küfür ediyorlar bana. Aileme kadar küfür geliyor. Yanlı olanların yanlılığını göstermeye çalıştım. Kavgam, Beşiktaş ile alakalıydı. Ne yaptıysam Beşiktaş sevgisi için yaptım. Ondan sonra ben neden bunu yapıyorum diye düşünmeye başladım. Kendimi motive etmeye başladım. Bankalar Birliği anlaşması, ben olmasam yapılması zor bir anlaşmaydı. Hocayla ayrılmıştık, yeni bir hoca bulmamız lazımdı. Maliyeti düşürmemiz gerekiyordu, çekinmeden yaptık. Bir tek şeyi yapamadım. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Çok mücadele ettim yapmayın, etmeyin diye. Görüyorum ki Beşiktaş’ta benim mücadele etmem yetmiyor. Bunu yorgunluk olarak algılamayın, hiç yorgun değilim.” dedi.

Beşiktaş’ın taraftar sayısını da arttırdıklarını söyleyen Orman, “Aldığımda taraftar oranı %16 olan Beşiktaş, şu anda %26 oranında yer alıyor. Beşiktaş taraftarlarını %10 arttırmışım. Japonya’ya kadar gittim Beşiktaş’ı tanıtmak için. Ne kötülük yaptım diye düşünüyorum? Beşiktaş için hiçbir kötülük yapmadım. Beşiktaş’ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek pek doğru gelmiyor. Maçlara gidiyorum, maçlarda bir şey olunca ‘Fikret gol, gol, gol’ diye bağırıyorlar. İnternetten gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi alıp onları bağırttırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman son olarak “Demek ki Beşiktaş’ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok iyi bir hocamız var. Şu anda negatif hava daha çok benim üzerimden giriyor. Ben bu işe Beşiktaş sevgisi nedeniyle girdim. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu’nu toplayacağım ve Beşiktaş’taki sürecimi noktalıyorum. Artık ne olacak bilmiyorum, Tevfik Abi ile konuştuktan sonra ilerisi belli olur. Olağanüstü seçim mi olur bilmiyorum. Biz bu işi aşk olarak yapıyoruz. Hakarete kadar gelecek bu noktayı hak etmediğimizi düşünüyorum. Divana da seçimle gelmiştim. Bacağımda yaralarım var Beşiktaş için. Kimseye taviz vermedim, hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Elimizden geldiğince Beşiktaş’a yardım ettik. Ben, Beşiktaş’ın önünde bir problemmiş olarak gösteriliyorum. Hiçbir menfaatım olmadı. Buraya sadece vermeye geldim. O yüzden bana yapılanlardan dolayı hiç mutlu olmadım. Kimseye demeç verin demedim, hiçbir gazeteciye şu haberi yapın demedim. Sadece işimi yaptım. Yaptığım işi de sadece Beşiktaş için yaptım. Hatalarımız tabii ki olmuştur ama ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık.” diyerek görevi bıraktığını açıkladı.

Fikret Orman kimdir? Fikret Orman kaç yaşında? Fikret Orman, 4 Kasım 1967 yılında İstanbul doğdu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü`nün 33. başkanı olan Fikret Ormani 2012 yılında Yıldırım Demirören`in ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Peki, Fikret Orman kimdir? Kaç yaşında? İlgili Haberi Oku