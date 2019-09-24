SON DAKİKA Ali Koç’a 30 gün ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ali Koç’a ayrıca 20 bin TL para cezası verildi.

Ali Koç`a derbi öncesi hak mahrumiyeti cezası aldı ama Galatasaray derbisinde tribünde olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi PFDK tarafında 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Ali Koç, aldığı cezaya rağmen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadı`nda izleyebilecek. İlgili Haberi Oku

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 24.09.2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ’un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL”

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı konuşmada Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla ilgili kural hatası başvurusu yapacaklarını açıklayarak, “Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Önemli olan, en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllarda algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili “Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz” diye konuşmuştu.