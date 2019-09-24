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Real Madrid’de kriz! Marcelo’dan sonra…
İspanya La Liga

Real Madrid’de kriz! Marcelo’dan sonra…

Atletico Madrid derbisi öncesi Real Madrid'de Marcelo'dan sonra Mendy'nin de sakatlanması sıkıntı yarattı.

24 Eylül 2019 16:09

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy’nin sakatlandığını duyurdu. Real Madrid Kulübü, yapılan kontroller sonucu Mendy’nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.

Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo’nun ardından Mendy’nin de sakatlanmasıyla La Liga’da yarın Osasuna ve 28 Eylül’de Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.

İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Son güncelleme 16:09 | 24 Eylül 2019
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