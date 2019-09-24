Radamel Falcao şaşkınlığı

Sezonun en önemli transferi olarak Galatasaray kadrosuna katılan Radamel Falcao, camiayı ikiye böldü. İlk 11'de çıktığı Kasımpaşa maçında tek golü atıp uzatma anlarında kenara alınan Falcao, bu maçtan üç gün sonra Club Brugge deplasmanında da 90 dakika forma giydi. Yedek soyunduğu Yeni Malatya sınavında ise 90. dakikada oyuna alınan Falcao, 1-1'lik skorun ardından “Oynayacak durumdaysa neden daha erken girmedi” eleştirilerine hedef oldu.

Teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin bu konuya, “Dinlendirmemiz, korumamız gereken oyuncular vardı” sözleriyle açıklık getirdi. Monaco'da yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'a tam hazır olmadan gelen Falcao'nun Fenerbahçe derbisi öncesi dinlendirilmesinin gerektiği ifade edildi. Buna rağmen Malatya deplasmanında kaçan net pozisyonlar akıllara Falcao'yu getirdi. Kolombiyalının, hafta sonundaki derbide ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HERKESE SÜRPRİZ OLDU

Kolombiya medyası, Falcao'nun yedek kalmasını eleştirdi. Antena2, “İki maç oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde yedek kaldı”, El Deportivo, “Falcao için sürpriz karar” ve AS, “Galatasaray, Malatyaspor'a karşı rotasyona gitti” başlıklarıyla yıldız ismin yedek kaldığını haberleştirdi. Haberlerde, Falcao'nun son anlarda girmesinin yadırgandığı vurgulandı