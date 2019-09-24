MAÇ SONUCU | Barcelona 2-1 Villarreal | La Liga 6. hafta

İspanya La Liga 6. hafta mücadelesinde sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelen Barcelona, maçın başında attığı gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Lionel Messi’nin asistinde Antoine Griezmann Barcelona’yı 1-0 öne geçiren isim olurken 15. dakikada Arthur skoru 2-0’a getirdi.

Konuk ekip Villarreal 44. dakikada Santi Cazorla ile golü bulunca ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında iki takım da gol yollarında başarısız olunca mücadele Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 10 yaparken Villarreal 8 puanda kaldı