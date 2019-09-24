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Korkunç kazada ölmüştü, ailesi Leicester City sahibine milyonluk dava açtı!
İngiltere Premier Lig

Korkunç kazada ölmüştü, ailesi Leicester City sahibine milyonluk dava açtı!

Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden asistanı Nusara Suknamai'nin ailesi, kulüp sahiplerine dava açtı.

SKOR DIŞ HABER 24 Eylül 2019 14:26

İngiltere Premier Lig şampiyonlarından Leicester City’nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’nun özel helikopteri geçtiğimiz yıl Ekim ayında maç sonrasında King Power Stadı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

60 yaşındaki kulüp sahibi Srivaddhanaprabha ve yanındaki 32 yaşındaki asistanı Nusara Suknamai’nin yanı sıra iki pilot ve bir kulüp görevlisi hayatlarını kaybetmişti.

Vichai Srivaddhanaprabha

8 MİLYON POUND İSTİYOR

Suknamai’nin ailesi bu kaza sonrasında trilyoner Srivaddhanaprabha ailesine dava açtı.

Nusara Suknamai’nin avukatı sadece cenaze için 2 bin Pound aldıklarını ve onu da keşişlere bağışlayarak defin işlemlerini yaptıklarını belirtti. King Power Group’un daha önce yaptığı 20 bin ve 40 bin Pound’luk teklifleri düşük bulan aile, 8 milyon Pound tazminat istiyor.

Nusara Suknamai

Son güncelleme 14:51 | 24 Eylül 2019
ingiltere premier lig Leicester City Nusara Suknamai Vichai Srivaddhanaprabha
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