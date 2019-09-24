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Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

24 Eylül 2019 15:39

Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Yeni Çorumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.

Son güncelleme 15:39 | 24 Eylül 2019
Kasımpaşa Yeni Çorumspor Ziraat Türkiye Kupası
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