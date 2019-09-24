Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi

Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Yeni Çorumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.