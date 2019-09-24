İngiltere’yi sallayan görüntü! ‘Sabah kov’

İngiltere Premier Lig’i 6. haftasında West Ham United ile Manchester United arasındaki maç esnasında kameralara yansıyan görüntü sosyal medyayı adeta salladı.

Manchester United’ın defans oyuncusu Phil Jones ile ‘Kırmızı Şeytanlar’ın başkan yardımcısı Ed Woodward arasında takımın teknik patronu Ole Gunnar Solskjær üzerinden yaşanan diyalog özellikle İngiltere’de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Karşılaşmada oyunun durduğu bir anda Woodward’ın arkasında oturan Phil Jones, Solskjær için “Sabah kov” deyince Woodward, kameraları fark edip Jones’a “Kameradayız, dur!” diyerek uyarıyor. Dudak okuma uzmanlarının Phil Jones’un ‘Sabah kov’ şeklindeki sözlerini okuması, İngiltere’de gündem yarattı.

İngiliz rejisi ise konuşmanın ardından kötü günler geçiren Solskjær’i ekrana taşıdı.

İşte o anlar…

Phil Jones: “sacked in the morning” Ed Woodward: “we're on camera stop” pic.twitter.com/a2dFZLQM1t — (@LFCJxmes) September 22, 2019

West Ham United, Manchester United’ı 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz yıl sonunda Mourinho’dan boşalan koltuğa getirilen Ole Gunnar Solskjær 8’de 8 yaparak oyuncu olarak başarılı yıllar geçirdiği takımında menajer olarak da görkemli bir başlangıç yapmıştı.