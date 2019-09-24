SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kalafat: Marmara’nın altında bir fil ayaklarını kırmış yatıyor
Galatasaray, U19 ile taktik çalışma yaptı
Galatasaray

Galatasaray, U19 ile taktik çalışma yaptı

Yeni Malatyaspor beraberliği sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım, 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışması yaptı.

24 Eylül 2019 14:40

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:40 | 24 Eylül 2019
galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR