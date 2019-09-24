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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın satışa sunulacak. Derbinin bilet fiyatları da açıklandı.

24 Eylül 2019 14:56

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı’nda cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, “passo.com.tr” ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

24 Eylül 2019 Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 51 maçta Galatasaray ve Fenerbahçe`den yirmişer futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım arasındaki bu derbilerde hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı. İlgili Haberi Oku

Bilet satışları, yarın saat 11.00’den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

Son güncelleme 14:56 | 24 Eylül 2019
derbi Fenerbahçe galatasaray
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