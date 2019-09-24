Fikret Orman’a yakışmadı!

Beşiktaş için işler iyi gitmiyor… Türkiye'de bu durumdan hala haberdar olmayan üç-beş kişi kaldıysa da bir şekilde ulaştıralım bu bilgiyi. Hem sahada işler iyi gitmiyor hem de saha dışında mümkün olan en kötü senaryo ile karşı karşıya Beşiktaş.

Fikret Orman istifa etti ve aslında bu tavrıyla şaşkınlık da yarattı. Christopher Nolan'ın şaheseri The Dark Knight'ta Batman “Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötüye dönüşmeni izleyecek kadar uzun yaşarsın” der. Başkan kahramanlık noktasında ayrılamadı ve “kötüye” dönüşmesi de kendi tercihleri yüzünden oldu. “The Dark Knight Rises” misali bir geri dönüşü şimdiden planlıyor mu bilemem ama maalesef kendisi Batman değil! Takdir edersiniz ki burası da Gotham City değil!

Sayın Orman şimdi de yine kendi tercihiyle veda ediyor. Beşiktaş taraftarı dönüp baktığında Fikret Orman'a güzel anılar nedeniyle bu anılarda payı olan başka herkese olduğu gibi teşekkür edecektir belki ama “Behlül kaçar!” tavrı biraz “garip” oldu! Bankalarla yapılan anlaşmayla 2 yıl sadece faiz ödeyecek olan Beşiktaş toplamda 7 yılda yaklaşık 2.5 milyarlık borçtan kurtulmayı planlıyor. Böyle bir yükün altına yeni girmişken aldığı bu karar, yeni yönetimin de kucağına bir bomba bırakacak.

Şimdi ne olacak?

Yeni yönetimin kucağına bomba bıraktığı gibi akıllarda da en olmayacak zamanda bir ton soru işareti bıraktı. Hem oyuncular hem teknik heyet hem de taraftarlar “Şimdi ne olacak” telaşında muhtemelen. Abdullah Avcı'ya sorsak “Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz, bizim işimiz futbol oynamak” diyecektir ama Avcı'nın da son haftalarda söylediği gibi “konsol oyunu oynamıyoruz…”

Soru işaretlerinin bazıları da Fikret Orman'a gidecek! 12 Mayıs'taki seçimde neden aday oldunuz o zaman Sayın Orman? O süreçte de size ve yönetiminize benzer eleştiriler vardı. Bankalarla anlaşıp, sezona başlayıp, hocayı belirleyip, transferleri yapıp, ihaleyi 5. haftada devretmek garip olmadı mı?

Bu soruları muhtemelen aday olan isimler de soracaktır ama peki kim bu muhtemel adaylar?

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve ve bir önceki seçimde Orman'a karşı aday olup elini mevcut yönetim karşısında taşın altına koyma cesaretini tek gösteren isim olan ve bu konumuyla tek haklı aday Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için yarışması bekleniyor.

Kim gelirse gelsin uzun vadede tek bir kurtuluş yolu olduğunu düşünüyorum. Ve bu her kulüp için geçerli: Özkaynağa dönüş! Bu başka bir yazının konusu ama ben Beşiktaş'a üye olsam ve oy kullanacak olsam, bu fikri kimde samimi olarak görürsem ona oy verirdim.

Yani ortalık karışık ve sonucu zaman gösterecek! Fikret Orman, ani kararıyla şaşkınlık yarattı ama asıl merak konusu Beşiktaş'a ne olacak? Aşk-ı Memnu’da Nihal sorar ya finalde “Ne zaman iyileşeceğiz baba?” diye, Adnan Bey'in cevabı manidardır: “Birbirimizle şifa bulacağız tatlım… Yine kahkahalarınla çınlatacaksın evimizi, yeni bahçemizi…”

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