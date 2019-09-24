FIFA ‘The Best’ ödülleri sırasında Ronaldo bakın ne yaptı!

İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen FIFA ‘The Best’ Ödülleri’nde Yılın Futbolcusu Ödülü’nü Lionel Messi kazandı. 6. kez bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, böylelikle bu ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo’yu arkasında bıraktı.

Juventus’ta forma giyen Ronaldo, Milano şehrinden birkaç saat uzaktaki Torino’daki evinde kalarak ödül törenine katılmadı. Milli Takım kaptanları ve teknik direktörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Lionel Messi 377, Virgil van Dijk 337 ve Cristiano Ronaldo 330 puan aldı.

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‘The Best’ ödülünü almayacağını bilen Ronaldo, ödül töreni sırasında Instagram’dan kitap okurken çekilen fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Yıldız futbolcu adeta gelecek seneki ödüller için hırslı olduğunun mesajının verir gibi fotoğrafın yanında şu notu paylaştı;

“Sabır ve sebat, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın, ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve aklınızda bulundurun, geceden sonra daima şafak geliyor.”