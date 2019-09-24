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Emre Belözoğlu ve Isla takımla, Hasan Kaldırım…
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu ve Isla takımla, Hasan Kaldırım…

Emre Belözoğlu ile Isla antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde takımla çalıştı.

24 Eylül 2019 13:57

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde yer aldı. Victor Moses ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Son güncelleme 13:57 | 24 Eylül 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım mauricio isla süper lig Victor Moses
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