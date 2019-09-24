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Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç açıklaması!
Sivasspor

Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç açıklaması!

Süper Lig ekibi Sivasspor, başarılı futbolcu Emre Kılınç'ın sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta futbol oynayamayacağını açıkladı.

24 Eylül 2019 19:12

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da Emre Kılınç’ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre’nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Emre’nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

“Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig’in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak.”

Son güncelleme 19:12 | 24 Eylül 2019
Demir Grup Sivasspor emre kılınç
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