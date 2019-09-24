Bu futbolla bu kadar!

TRABZONSPOR, Sivasspor karşısında galibiyeti elinin tersiyle itti üzerine bir de mağlup oldu. Aslında oyun ve taktik disiplini çok iyiydi. Bloklar arasında kopma olmadı. Sosa ve Abdulkadir ortaya koydukları mücadele ile sahanın en iyi iki ismiydi. Pres yaptılar, rakibi bunalttılar, hataya zorlayıp, aldıkları topları doğru şekilde kullandılar. Trabzonspor'da sonradan oyuna giren oyuncular ise hiçbir katkı sağlamadı.

OBI Mikel'in olağanüstü bir kariyeri olabilir. Ancak mevcut haliyle olağanüstü bir durumu yok. Mevcut oyun temposu ve hızıyla hem rakip akınlarını durdurma adına hem de aldığı toplarla takımı hızlı hücuma kaldırma adına son derece yavaş kalıyor. Aldığı her topu geriye ve yana oynayarak takımın temposunu düşürüyor. Mutlaka Trabzonspor bu bölgeye daha hızlı, dikine oynayan bir oyuncu monte etmeli.

SON yarım saatte Nwakaeme ve Sörloth her zaman olduğu gibi yine oyundan düştü. Fizik güçleri ve kondisyonları Abdulkadir Parmak'a yakın olsa bu maçın sonucu bambaşka olurdu. Pereira, sağ kanatta yaptığı bindirmeler ve ortalarla ofansa fazlasıyla katkı sağladı. Solda ise etkisiz bir Novak gördük. Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek asist yapması gereken pozisyonlarda gelişi güzel ortalar yapması birçok pozisyonun boşa gitmesine sebep oldu. Trabzonspor Ekuban ve Abdulkadir Ömür'ü fazlasıyla arıyor.

SÖRLOTH'UN kaçırdığı penaltı ile başlayan psikolojik düşüş, son dakikalarda yenen golü ortaya çıkaran sebeplerin başında geliyordu. BU

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