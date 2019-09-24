SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu: Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var!
BOTAŞ Avrupa’da sahneye çıkıyor
Kadınlar Basketbol Ligi

BOTAŞ Avrupa’da sahneye çıkıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turunda mücadele eden başkent temsilcisi BOTAŞ, yarın Polonya'nın Arka takımını konuk edecek.

24 Eylül 2019 10:29

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, yarın Arka’yı ağırlayacak.

Eleme turunu geçerek Avrupa Ligi’ne kalmayı hedefleyen başkent ekibi BOTAŞ ile Polonya temsilcisi Arka arasındaki mücadele, Ankara Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00’da Polonya’daki Gdynia Arena’da yapılacak.

Organizasyonun eleme turunda yarın, BOTAŞ-Arka maçının yanı sıra Olympiakos-BLMA ve DVTK-Reyer arasında eleme turu müsabakaları oynanacak.

Son güncelleme 10:29 | 24 Eylül 2019
Arka botaş FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR