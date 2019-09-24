Beşiktaş’ta ilk aday belli oldu

Mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman’a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak. Beşiktaş’ta mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman’a karşı rakip olan ve bin 617 oy toplayan Hürser Tekinoktay, Orman’ın istifa açıklamasının ardından adaylığa hazırlanıyor.

Yıldırım Demirören`den adaylık hakkında ilk yorum Beşiktaş`ta Fİkret Orman`ın istifasının ardından eski başkan Yıldırım Demirören, aday olup olmayacağı konusunda açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

Yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısını beklemek isteyen Hürser Tekinoktay, yaptığı açıklamada “Öncelikle yarınki toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Benim başkan adaylığım konusuna gelirsek, zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım” ifadelerini kullandı.