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Beşiktaş taraftarından şok protesto! Sergen Yalçın sesleri
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarından şok protesto! Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

24 Eylül 2019 07:33

Medipol Başakşehir´in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, `Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor´ şeklinde tempo tuttu.

Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken Vodafone Park'ta bulunan siyah beyazlı taraftarlar tribünü terk etmeye başladı.

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TARAFTARDAN ORMAN VE AVCI’YA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, “Fikret Orman paralar nerede”, “Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı’yı ıslıklarla protesto etti.

Son güncelleme 07:33 | 24 Eylül 2019
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