Beşiktaş nereye?

DOUGLAS, Gökhan, Necip, Caner savunmasını antrenman maçında bile düşünmezdi herhalde Abdullah Avcı. Mecburiyet, bu dörtlüyü bir araya getirdi. Toprağı bol olsun Aragones, Gökhan'ı savunma göbeğinde oynatmıştı. Teknik kapasitesi ve oyun zekâsıyla Gökhan, sahada her bölgede elinden geleni yapar.

BEŞİKTAŞ'A gelince… Kendi evinizde ilk yarı korner atamıyorsunuz, şutunuz yok, gol pozisyonunun adı bile mevcut değil! N'Koudou ve Diaby silik kaldıklarında kanat hücum organizasyonları çok kötü bir görüntü çiziyor. Sakatlıktan kurtulan Burak için bu maç yeni bir başlangıçtı. Elinden geleni yaptı ama bir yere kadar.

HAKEM ilk yarının son bölümünde kontrolü kaybetti. Oyuncularla iletişimini iyi bulmadım.

BAŞAKŞEHİR, Abdullah Avcı sisteminden evrilmeye çalışıyor. İkinci devre maçı daha çok isteyen, daha koordineli oynayan deplasman ekibi, tel tel dökülen Beşiktaş karşısında çok daha iyi oynadı.

DÜN akşam Adem Ljajic'i tanıyamadım. Serie A'da birçok üst düzey maça çıkmış Ljajic'in bedeni sahada, zihni neredeydi merak ediyorum. İşler Beşiktaş için çok kötü giderken imdada ‘VAR' yetişti. Bu kötü oyunla 1 puana Beşiktaş'ın şükretmesi lazım.

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