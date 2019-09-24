Ali Koç’a derbi öncesi hak mahrumiyeti cezası aldı ama Galatasaray derbisinde tribünde olacak

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ali Koç, hak mahrumiyeti cezası almış olmasına rağmen, değiştirilen disiplin talimatı sayesinde, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Yıldırım Demirören’in 28 Şubat 2018 tarihinde disiplin talimatında yaptığı değişiklik sonrası, Ali Koç’un derbiyi tribünden izlemesinin önündeki engel de kalkmış oldu. Değiştirilen disiplin talimatının 97/3’üncü maddesi “Kulüp başkanlarının aldığı hak mahrumiyeti cezası, kulübün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olamaz” şeklindeki kararla, hak mahkumiyeti alan başkanların maçları izlemesinin önündeki engeli kaldırmıştı.

İLK GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ FAYDALANDI

Değiştirilen talimattan ilk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz faydalanmıştı. Geçtiğimiz sezon PFDK’nın 150 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Mustafa Cengiz, cezasının bitmesine 48 gün kala değişen talimat sonrası Erzurumspor maçını tribünden takip edebilmişti. Mustafa Cengiz, deplasmanda oynanan Erzurumspor maçını locadan izlemişti.