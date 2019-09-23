Zeljko Obradovic: Yönetimle yeni transferler için görüşme halindeyiz

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını ifade ederek, “Melli ve Guduric NBA'e gitmek istedi. Biz de bundan dolayı çok iyi oyuncular aldık, Nando de Colo, Williams gibi. Çok iyi seçimler oldu. Şu ana kadar birlikte çalışamadık. En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirip birlikte çalışabilmemiz. Berkay transferi önemliydi takım adına. Büyük bir katkıda bulunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Geçen sezondan aldığımız dersler var”

Geçen sezonda yaşananlardan dolayı aldıkları derslerin olduğunu belirten Obradovic, “Joffrey Lauvergne bizle birlikte çalıştı. Biraz acı hissedince İtalya öncesi dinlendirmeye karar verdik. Yarın antrenmanlara başlayacak. Jan Vesely'nin geçen sezondan beri sakatlığı var. Sabırla yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz. Çok yakında idmanlara başlayacak. Geçen sezondan aldığımız dersler var. Sakatlıklardan dolayı sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni transferler düşünüyoruz”

Takıma yeni transferler düşündüklerini söyleyen tecrübeli koç, “İlk 5 için başlayacak oyunculardan 2 oyuncu dışarıda. Ahmet, Berkay var ama 3 kişiyle başlamak zor olacak. Yönetimle yeni transferler için görüşme halindeyiz. Aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Kendi sözleşmemi düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

“Çok potansiyeli olan bir takımız”

Euroleague ve Fenerbahçe hakkında konuşan Zeljko Obradovic, “Eklenen iki takım var Euroleague'de. Bizim için daha zor olacak seyahatlerden dolayı. Ama basketbol adına güzel olacak. Kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Çok potansiyeli olan bir takımız, sağlıklı olduğumuz sürece” şeklinde konuştu.

Çin'de düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili soru üzerine Obradovic, “Dünya Kupasın'da birkaç maç izledim takımla çalışmalarımdan dolayı. Bu konu hakkında bilinçli yorum yapan kişiler var. Ben dışarıda olan birisi olarak yorum yapmak istemiyorum” cevabını verdi.