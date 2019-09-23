Ünal Karaman: Üzgünüm

Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor’un Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşma adına yorumlanacak fazla bir şey olmadığını dile getiren Ünal Karaman, maç genelinde istekli, arzulu oynamaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle deplasmanlarda pozisyonları golle değerlendiremediklerinde zorluk yaşadıklarına değinen Karaman, “Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.