Trabzonspor, Sivas’ta yara sarmak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise AEK’ye 2-0, Getafe’ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Daniel Sturridge ve Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Avdijaj 11’i ile mücadele etmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM 27. KEZ…

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bu akşam Sivas’ta yapacakları maçla Süper Lig’de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor’un 13, Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

SİVAS’TA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas’ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.

Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.