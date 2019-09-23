Son dakika! Beşiktaş’ta Burak Yılmaz Başakşehir’e karşı ilk 11’de

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz müjdesi… Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir karşısında maça ilk 11’de başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşen ve hazır olduğunu söyleyen golcü futbolcu oynamak istediğini belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı da fazlasıyla ihtiyaç duyduğu Burak Yılmaz’ı ilk 11’e alma kararı verdi. İşte Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11’i:

Karius, Douglas, Necip, Gönül, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N’koudou, Burak Yılmaz