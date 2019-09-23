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Son dakika! Beşiktaş’ta Burak Yılmaz Başakşehir’e karşı ilk 11’de
Beşiktaş

Son dakika! Beşiktaş’ta Burak Yılmaz Başakşehir’e karşı ilk 11’de

Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah beyazlılarda oynayıp oynamayacağı merak edilen Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 23 Eylül 2019 16:09

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz müjdesi… Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir karşısında maça ilk 11’de başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşen ve hazır olduğunu söyleyen golcü futbolcu oynamak istediğini belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı da fazlasıyla ihtiyaç duyduğu Burak Yılmaz’ı ilk 11’e alma kararı verdi. İşte Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11’i:

Karius, Douglas, Necip, Gönül, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N’koudou, Burak Yılmaz

Son güncelleme 16:12 | 23 Eylül 2019
burak yılmaz Medipol Başakşehir
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