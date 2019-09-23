Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde ve Avrupa’da oynayacağı kritik maçlar öncesi rakibi karşısında moral arayacak. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ogenyi Onazi Sivas maçı kadrosunda yer almayacak. İşte Sivasspor Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2’den canlı yayınlanacak.

STURRİDGE KADRODAN ÇIKARILDI

Güven, yaptığı açıklamada, Sturridge’nin, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’nin aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır.”