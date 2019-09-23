SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bahçeli hastaneye kaldırıldı... Durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı’nda oynamak müthiş olur
Euroleague

Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı’nda oynamak müthiş olur

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı ve olası teklife sıcak baktığını söyledi..

23 Eylül 2019 15:16

Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı’nda oynama fikrine sıcak baktığını belirterek:

“Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu.”

Larkin kendisine uzatılan ve isminin yazılı olduğu formayı da sırtına giydi.

Son güncelleme 15:16 | 23 Eylül 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
Sivasspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR