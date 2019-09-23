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Özbekistan’da Hector Cuper dönemi sona erdi!
Milli Takımlar

Özbekistan’da Hector Cuper dönemi sona erdi!

Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

23 Eylül 2019 18:03

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde oynadığı son maçta deplasmanda Filistin’e 2-0 yenilen Özbekistan Milli Takımı’nda Arjantinli teknik adam Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper’in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen Özbekistan’da geçen yıl ağustos ayında Hector Cuper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül’de deplasmanda Filistin’e 2-0 yenilmişti.

Son güncelleme 18:03 | 23 Eylül 2019
hector cuper Özbekistan
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