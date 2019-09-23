O sene bu sene olacaksa o hafta bu hafta!

Avrupa deplasmanından mağlubiyetle dönmek Trabzonspor için mevcut durumda dert tasa edilecek bir mesele değil. Maçı kazanmak için de gitmedin zaten. Eldekilerle 1 puanı nasıl alırım oyunu oynayıp geri geldin.

Dolayısıyla mağlubiyetin ötesindeki şeyleri konuşmaya değer buluyorum. Ligin treni kaçmadan üstüne düşülmesi gereken, içinden bir an önce çıkılması gereken başka durumlar var;

1- Trabzonspor oyununu kaybediyor. Oyunu kaybettikçe özgüveni. Özgüveni kaybettikçe kimliğini kaybediyor. Hücum gücüyle sezonun korkulan takımı, Abdülkadir ve Ekuban'ın sakatlığıyla birlikte tek şut atamaz hale geldi.

2- 9 resmi maç oynamış takımın hala istikrarı sağlanmış, sorunsuz bölgesi yok. Kimse, haftaya yanında kimin oynayacağını bilmiyor. Üstelik mevcut performanslar da kaybediliyor. Sosa, Nwakaeme ve Sörloth mental yorgunluğun dışında çok ciddi form kaybı yaşıyor.

3- Trabzon son dönemde verdiğinden fazla pozisyona girerek maç kazanıyordu. Madem pozisyon üretkenliği düştü, o zaman sen de az pozisyon vermeye mecbursun. Uğurcan'dan her maç aynı verimi alamayabilirsin. Bu yüzden acilen savunma oyununu geliştirmen lazım.

4- Elde kalan oyuncu grubundan bir orta saha organizasyonu kurulabilirse marifet sayarım. Çünkü Onazi'nin yokluğundan beri böyle bir düzen yok. Kenar çizgilerine inen orada kalıyor. Sayısal üstünlük rakibe veriliyor. Maçları izlerken buna dikkat edin. Orta saha-defans koridorundaki anlam verilemez boşluk bence tüm sıkıntıların yarısından daha fazla. Obi ilk zamanlara göre biraz daha sorumluluk sahibi ama yüzde yüz Abdülkadir Parmak’ın dinamikliğine ihtiyaç var.

5- Kimse aksini söylemesin. Ünal Karaman, Sturridge’i an itibariyle ‘yokluktan' oynatıyordu. Çünkü inşa ettiği takım profili onun bu haliyle oynamasını kaldırmaz. Dolayısıyla yeni bir başrol yaratılması gerekiyor. Sturridge sakatlığı sebebiyle şuan sadece bir figüran. Bu nedenle hikayeyi Nwakeme üzerine kurmaktan başka çare yok gibi gözüküyor.

Ünal Karaman'ın işi hiç olmadığı kadar zor. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız gibi gözükse de hedefler daha minimalken yaptığını şimdi bir kez daha yapması gerekiyor.

Burada en önemli nokta teknik taktik işinden ziyade ikna.

Hocanın yeni bir oyun bulması, bu oyuna da herkesi ikna etmesi gerekiyor.

Ne yapar ne eder, hangi futbolcuyu nerede kullanır, kaç atar kaç yer bilemem… Ama Trabzonspor'un devre arasına kadar yarışın içinde kalmaktan başka çaresi yok. Bu sıkıntılı döneme bir iç saha galibiyeti moral açısından da iyi gelebilirdi ama Sivasspor deplasmanı atlaması çok zor bir eşik. Sivas kendi sahasında sadece mücadele anlamında değil oyun kalitesi olarak da ligin en ters takımlarından biri. Trabzonspor’un devam eden 16 maçlık yenilmezlik serisi var. Bunların 9’u deplasman maçı. Sivasspor maçında da kaybetmezlerse 1995’teki 26 maçlık seriden bu yana ligdeki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

Trabzon için ‘o sene bu sene’ olacaksa o hafta bu hafta…

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