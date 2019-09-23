Max Kruse, Fenerbahçe efsanesi Alex’in rekorunu kırabilir

Fenerbahçe’de Alex de Souza'nın ardından yıllardır beklenen 10 numara hasreti Max Kruse'yle son buldu. Efsane futbolcunun veliahtı olmasına en güçlü aday artık Alman yıldız Kruse. Ligde geride kalan 5 haftada 4 asist yaparak önemli bir başarıya imza atan Kruse, takımda ve ligde bu sezon en çok gol pası veren isim oldu. 31 yaşındaki panzer böyle devam ederse sarı-lacivertli formayı ilk giydiği 2004-05 sezonunda 16 asist yapan Alex'i yakalayabilir.

Süper Lig güncel puan durumu: Liderden ilk kayıp! Süper Lig` 5. hafta maçları 2 maç haricinde tamamlandı. Son puan durumuna göre lider Alanyaspor berabere kalmasına rağmen liderliğini korudu. Fenerbahçe galip gelerek 10 puana, Galatasaray ise berabere kalarak 8 puana ulaştı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise maçlarını yarın oynayacak. Süper Lig güncel puan durumu haberimizde. İlgili Haberi Oku

“ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI”

Kanarya’nın ligde attığı 11 golün 4'üne direkt katkı yapan Kruse'nin yeni hedefi gol ve goller atmak. Alman 10 numara, “Tabii ki bireysel olarak skora katkı sağladığımda ve arkadaşlarıma yardım ettiğimde takıma katkıda bulunduğumda mutlu oluyorum. Kişisel olarak hedefler benim açımdan çok önemli değil, önemli olan takımın hedefleri ve başarısı. Bu anlamda katkı vermeye devam edeceğim” dedi