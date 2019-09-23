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Max Kruse, Fenerbahçe efsanesi Alex’in rekorunu kırabilir
Fenerbahçe

Max Kruse, Fenerbahçe efsanesi Alex’in rekorunu kırabilir

Ligde geride kalan 5 haftada 4 asist yapan Kruse, zirveye çıkarak Alex de Souza’nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz dikti.

23 Eylül 2019 08:00

Fenerbahçe’de Alex de Souza'nın ardından yıllardır beklenen 10 numara hasreti Max Kruse'yle son buldu. Efsane futbolcunun veliahtı olmasına en güçlü aday artık Alman yıldız Kruse. Ligde geride kalan 5 haftada 4 asist yaparak önemli bir başarıya imza atan Kruse, takımda ve ligde bu sezon en çok gol pası veren isim oldu. 31 yaşındaki panzer böyle devam ederse sarı-lacivertli formayı ilk giydiği 2004-05 sezonunda 16 asist yapan Alex'i yakalayabilir.

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“ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI”

Kanarya’nın ligde attığı 11 golün 4'üne direkt katkı yapan Kruse'nin yeni hedefi gol ve goller atmak. Alman 10 numara, “Tabii ki bireysel olarak skora katkı sağladığımda ve arkadaşlarıma yardım ettiğimde takıma katkıda bulunduğumda mutlu oluyorum. Kişisel olarak hedefler benim açımdan çok önemli değil, önemli olan takımın hedefleri ve başarısı. Bu anlamda katkı vermeye devam edeceğim” dedi

Son güncelleme 08:00 | 23 Eylül 2019
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