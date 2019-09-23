Mauro Icardi: ‘Eski takım arkadaşımın eski eşiyle evlenmem normal değil ama…’

Paris Saint-Germain’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Inter’le ayrılık süreci ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Wanda Nara hakkında, “Eski takım arkadaşımın eski eşiyle evlenmemin normal olmadığını biliyorum. Ancak birbirimize aşık olduk. Aşık olacağımız insanı seçemiyoruz!” diye konuşan Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez’in eski eşi Wanda Nara ile 2014’te hayatını birleştirmişti.

O dönemde Wanda Nara’nın Maxi Lopez’i Icardi ile aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Maxi Lopez ile Mauro Icardi, Serie A ekiplerinden Sampdoria’da birlikte forma giymekteydi.

‘Inter’de 7 yıl oynadım, hiçbir şey kazanmadım!’

Devler Ligi’nde A Grubu’nda Galatasaray’ın da rakibi olan PSG’ye kupalar kazanmak için geldiğini ifade eden Icardi, “Inter’de 7 yıl oynadım ve hiçbir şey kazanmadım. Kazanan bir kulübe gitme zamanımın geldiğini biliyordum. PSG harika oyunculara sahip. Artık kupalar kazanabileceğim yerdeyim” dedi.

Golcü oyuncu, “PSG’nin satın alma opsiyonu var. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek yaz neler olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu. PSG 3 puanı Neymar ile son dakikalarda buldu Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakiplerinden PSG, Lyon deplasmanında Neymar`ın golüyle 1-0 kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku