Mario Balotelli: ‘Ronaldo beni heyecanlandırmıyor’

Sezon öncesinde İtalya Serie A ekiplerinden Bresica’ya transfer olan ancak geçen sezonki cezası nedeniyle henüz resmi maça çıkamayan Mario Balotelli, takımı ile ilk maçına Juventus karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Brescia formasını ilk kez Juventus karşısında giyecek olan Balotelli, zorlu maç hakkında konuşurken Cristiano Ronaldo’yu sinirlendirecek açıklamalarda da bulundu.

”RONALDO’YA KARŞI OYNADIĞIM İÇİN HEYECANLI DEĞİLİM”

İtalyan forvet, DAZN Italia’ya yaptığı açıklamalarda ”Cristiano Ronaldo’ya karşı oynamak beni heyecanlandırmıyor. Gerçekten ona karşı oynayacak olmak umurumda değil. Şampiyon bir oyuncu. Messi ile birlikte dünyanın en iyisi ama ona rakip olmaktan dolayı heyecanlı değilim. Diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da gol atmaya çalışacağım, o kadar.” sözlerini kullandı.

”EN SON MANCHESTER CITY’DE BÖYLE OLDUM”

Kendisini fizik olarak çok iyi hazırladığını söyleyen Balotelli, ”Vücudum, Manchester City’de oynadığım gibi oldu. Son 1.5 ayda, kariyerimin son 10 yılından daha çok çalışmışımdır. Sadece oynamak ve kendimi mutlu hissetmek istiyorum. Bu kadar kiloya düştüğümde en son Manchester City’de oynuyordum ve henüz 20 yaşındaydım. Maç ritmimi yakalamak için sabırsızlanıyorum.”^şeklinde konuştu.