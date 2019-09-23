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Liverpool maçında Chelsea’den şaşkına çeviren Eden Hazard pankartı!
İngiltere Premier Lig

Liverpool maçında Chelsea’den şaşkına çeviren Eden Hazard pankartı!

İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelirken herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Chelsea taraftarları sezon başında Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın dev bir pankartını açtı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "hata" olduğu belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 23 Eylül 2019 18:45

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin sahasında Liverpool ile oynadığı maçta ilginç bir hata yapıldı.

Stamford Bridge’teki mücadeleyi Liverpool 2-1 kazanırken maç öncesi kale arkası tribünde dev bir Eden Hazard pankartı açılması herkesi şaşırttı.

Sezon başında 100 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Belçikalı yıldız futbolcunun yer aldığı pankartın açılmasıyla ilgili olarak taraftar grubundan açıklama geldi.

Twitter’daki ‘We Are The Shed’ adlı bir hesaptan yapılan duyuruda, “Tamamen bir hatadan kaynaklandı. Organizasyonun düzenlenmesinde çok fazla efor sarfedildi ve birçok bayrak vardı. Kulüp bize yanlışlıkla bu bayrağı verdi” ifadeleri kullanıldı.

2012 yılında Chelsea’ye transfer olan yıldız futbolcu kariyerinde 352 maçta 110 gol atarken 2 Premier Lig, 2 FA Cup ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 18:51 | 23 Eylül 2019
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