Liverpool maçında Chelsea’den şaşkına çeviren Eden Hazard pankartı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin sahasında Liverpool ile oynadığı maçta ilginç bir hata yapıldı.

Stamford Bridge’teki mücadeleyi Liverpool 2-1 kazanırken maç öncesi kale arkası tribünde dev bir Eden Hazard pankartı açılması herkesi şaşırttı.

Sezon başında 100 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Belçikalı yıldız futbolcunun yer aldığı pankartın açılmasıyla ilgili olarak taraftar grubundan açıklama geldi.

Lol people actually thinking the Hazard flag was used on purpose by the MH Stand. Just an error that’s all. So much work/effort goes into organising these things & having so many flags it was bound to happen one day!

Wasn’t ideal but if we can’t laugh at ourselves…

— WE ARE THE SHED (@WeAre_TheShed) September 22, 2019